 

Мнение: Путин поможет бедным!

08.03.2022, 23:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Повезло России с президентом! В то самое время, когда коварные империалисты обкладывают Россию санкциями, чтобы обрушить экономику нашей страны и сделать жизнь простых и бедных россиян еще более примитивной и нищенской,  Владимир Путин не забывает про малоимущие семьи и детей бедных.

Так и сказал президент: «…государство будет делать всё для поддержки семьи – это наш безусловный приоритет. У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет» (отсюда).

Путин гуманен, щедр и мудр! Уже в мае бедным станет чуть полегче. Потому что, как сказал Путин, они «получат выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае». Пишут, что бедные семьи в мае получат от 6 до 12 тысяч рублей.

Осталось только продержаться до мая!

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Лекарства по любому поводу и пребывание на солнце без темных очков: самые вредные повседневные привычки после 50 лет

25.02 / “Есть опыт подобных операций”: Как Россия определила тактику действий на Украине

21.01 / Вакцинация против COVID-19 не снижает фертильность — ни у мужчин, ни у женщин

06.09 / “Лидеров России” поприветствует премьер-министр

13.04 / Мнение: Турпотоки

02.11 / Путин поприветствовал финалистов конкурса “Большая перемена”

02.07 / Личное: Больнушечки

11.12 / Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян превысил 28 тысяч

25.04 / Критик Соседов не верит в полное безденежье стилиста Сергея Зверева

08.05 / “Уже рвусь работать”: Юлианна Караулова рассказала о планах на декрет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика