Мнение: Путин поможет бедным!

Повезло России с президентом! В то самое время, когда коварные империалисты обкладывают Россию санкциями, чтобы обрушить экономику нашей страны и сделать жизнь простых и бедных россиян еще более примитивной и нищенской, Владимир Путин не забывает про малоимущие семьи и детей бедных.

Так и сказал президент: «…государство будет делать всё для поддержки семьи – это наш безусловный приоритет. У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет» (отсюда).

Путин гуманен, щедр и мудр! Уже в мае бедным станет чуть полегче. Потому что, как сказал Путин, они «получат выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае». Пишут, что бедные семьи в мае получат от 6 до 12 тысяч рублей.

Осталось только продержаться до мая!

Рис. отсюда

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