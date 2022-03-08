Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине настаивает на установлении непрерывной связи для обмена информацией по вопросам эвакуации населения между Россией и Украиной, говорится в заявлении штаба.

«С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 09.30 мск 9 марта установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – приводит ТАСС текст заявления генерал-полковника Мизинцева, который является руководителем Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине и начальником Национального центра управления обороной России. Накануне в штабе также заявили о необходимости подобного канала связи.

Напомним, РФ предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

Накануне помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, РФ на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что РФ подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.