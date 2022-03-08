 

Мнение: Не называть конфликт на Украине войной

08.03.2022, 22:35, Разное
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На тему зрады в ООН.

ООН запретила персоналу называть "войной" вторжение РФ в Украину
Персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностями сохранять беспристрастность.
"Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", – рекомендуют в письме, которое цитирует The Irish Times Также отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.

Тут такое дело.

1. РФ не объявляла войну Украине. РФ проводит спецоперацию на Украине.
2. Украина не объявляла войну России.
3. Поэтому с точки зрения международного права, раз войну никто никому не объявлял, то это не война, а конфликт.
4. Ситуация не новая. Турция, например, проводит операции на территории Сирии и Ирака для решения своих задач и войну Багдаду и Дамаску не объявляют. Те тоже не объявляют.

Так что официально это не война. И с точки зрения международного права это тоже не война. Хотя мы и видим высокоинтенсивные боевые действия на обширном ТВД.

Источник: Colonel Cassad



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