Мнение: Митинг против русофобии, Мудис против России и схемы обхода санкций

1. Положение русских эмигрантов, студентов и туристов в Германии осложняется. Приходится уже даже выходить на акции в защиту своих прав, против растущей местной русофобии:

https://iz.ru/1301481/2022-03-05/v-berline-proshel-miting-protiv-rusofobii-zapada

Массовая акция в поддержку русскоговорящих граждан прошла в столице Германии — Берлине. Об этом в субботу, 5 марта, передает корреспондент «Известий».

Более 300 человек собрались на площади в центре города. Люди пришли с флагами России и георгиевскими ленточками.

Они обвинили власти Германии в том, что русских и русскоязычных граждан в последнее время подвергают травле в Берлине и других городах страны.

Митингующие отметили, что растет не только «официальная» агрессия, но и бытовой уровень нетерпимости к русским. Собравшиеся подчеркнули, что их обвиняют абсолютно во всем, нападают, бьют стекла в автомобилях или отказываются обслуживать в ресторанах.

Кроме того, участники акции напомнили, что нечто подобное было перед Второй мировой войной, когда в Германии открыли настоящую охоту на евреев.

Накануне массовая акция в поддержку России и Донбасса прошла в столице Сербии — Белграде.

Ситуация несправедливая со всех сторон. Во-первых, многие русские эмигранты в Германии – это вообще-то этнические немцы, уехавшие из России и Казахстана в 1990-е. Во-вторых, другая заметная часть наших эмигрантов в Европе – это те, кого не устраивала ситуация в России и политика властей. Теперь же они сталкиваются с тем, что многие «цивилизованные» европейцы, оказывается, ненавидят отнюдь не только Путина и российское государство, но и вообще весь русский народ, и вообще россиян в целом.

Горькая ирония в том, что западные санкции и антироссийская повестка западных СМИ прежде всего ударили по тем россиянам, которые наиболее сильно были интегрированы в западный мир и западное медийное пространство. Сокращение российского туризма в Европу из-за закрытого неба, отключение России от многих западных интернет-сервисов, уход с российского рынка западных брендов – всё это неизбежно приведёт к тому, что огромное число россиян отвернётся от Европы и США, которые показали своё истинное лицо.

2. Агентство Мудис спешно снижает кредитный рейтинг России. Неудивительно, ведь агентство – американское. То, что у России один из самых низких государственных долгов среди крупных стран, и что у нас накоплены огромные резервы, и что высокие цены на нефть позволят нам эти резервы пополнять, Мудис не учитывают:

https://lenta.ru/news/2022/03/06/moodys/

Агентство Moody’s Investors Service изменило рейтинги долгосрочного эмитента и необеспеченного долга России в национальной и иностранной валюте с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на этом рассмотрение вопроса о понижении рейтинга России, начатое 25 февраля, окончено. Другие краткосрочные рейтинги страны в национальной валюте изменений не претерпели.

3 марта агентство Moody’s уже меняло рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте, снизив их с «Baa3» до «B3».

3. Чего и следовало ожидать. Власти США едва ввели санкции, как уже начали объяснять своим компаниям, как эти санкции обходить:

https://lenta.ru/news/2022/03/06/obhod/

После выпуска Минфином США генеральной лицензии, исключающей из-под влияния санкций «относящиеся к энергетике» сделки с участием подсанкционных российских банков, ведомство разъяснило, как американцам можно напрямую взаимодействовать с заблокированными банками в этой области. Для этого, в частности, понадобятся специальные обходные транзакции, сообщает РБК.

«Платежи в сфере энергетики могут и должны продолжаться», — подчеркнули в Минфине США.

Отмечается, что изданная ведомством лицензия позволяет совершать сделки посредством так называемых U-образных транзакций (U-turn transactions). Они предполагают, что платежи от иностранных контрагентов обрабатываются через свободные от санкций финансовые институты в третьих странах, поступая от них на долларовый счет российской компании в подсанкционном банке.

С точки зрения интересов США всё логично. Точно так же было и с предыдущими санкциями, начиная с 2014 года, которые ударили по европейскому бизнесу, но не по американскому. Пускай от навязанной Госдепом экономической войны с Россией страдает Европа, а американцы страдать без российских энергоносителей не собираются.