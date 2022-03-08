McDonald’s решил временно закрыть 850 ресторанов в России

Все 850 ресторанов McDonald’s, которые функционируют на территории России, приостановят свою работу, сообщил глава компании Крис Кемпчински.

«McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке [России]», – приводит ТАСС сообщение Кемпчински.

Отмечается, что компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России. По данным агентства Associated Press, речь идет о 850 ресторанах McDonald’s в России.

В свою очередь британская компания Unilever приостановит экспорт продукции в России, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции на Украине.

Отмечается, что Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в России и «не будет получать прибыль от своего присутствия в России». При этом компания продолжит поставлять «жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России для жителей России», однако будет держать этот вопрос «под пристальным вниманием».

Ранее McDonald’s заявила о временном закрытии всех ресторанов сети на Украине.