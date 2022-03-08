 

McDonald’s решил временно закрыть 850 ресторанов в России

08.03.2022, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все 850 ресторанов McDonald’s, которые функционируют на территории России, приостановят свою работу, сообщил глава компании Крис Кемпчински.

«McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке [России]», – приводит ТАСС сообщение Кемпчински. 

Отмечается, что компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России. По данным агентства Associated Press, речь идет о 850 ресторанах McDonald’s в России.

В свою очередь британская компания Unilever приостановит экспорт продукции в России, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции на Украине. 

Отмечается, что Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в России и «не будет получать прибыль от своего присутствия в России». При этом компания продолжит поставлять «жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России для жителей России», однако будет держать этот вопрос «под пристальным вниманием».

Ранее McDonald’s заявила о временном закрытии всех ресторанов сети на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / “Вареник хоть бы прикрыла”. Волочкова в шпагате покружилась над головой у мужчины

08.07 / В Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac. Ее похоронили по COVID-протоколу

15.10 / Эксперты представили анализ роста цен на iPhone

29.11 / Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

30.06 / Форум урбанистики “Территория будущего” открывается в Уфе

18.11 / Стало известно о скором истечении срока давности по делу против Меня

04.06 / Daily Sabah – Турция подсчитала убытки из-за отмены полётов из России

19.11 / Посольство РФ потребовало прекратить преследование диаспоры в США

13.02 / Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда

30.10 / США высылают 55 сотрудников российских дипмиссий – МИД РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика