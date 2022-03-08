 

Минобороны РФ рассказало о ходе спецоперации на Украине

08.03.2022, 21:45, Новости дня
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Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также силы Донецкой Народной Республики продвинулись в Мариуполе почти на километр, был установлен контроль над новыми населенными пунктами, передает ТАСС. 

«В городе Мариуполь, после завершения режима тишины подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 м. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», – сказал Конашенков.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили почти 2,6 тыс. военных объектов Украины. «Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция», – сказал генерал.

Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.

7 марта Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира. 

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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