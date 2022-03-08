Межгалактические девушки: 6 фильмов с женщинами в космосе

“Гравитация” (Gravity), 2013



Сюжета фильма Альфонса Куарона строится вокруг двух космонавтов: доктора Райан Стоун (Сандра Буллок) и опытного астронавта Мэтта Ковальски (Джордж Клуни). Они отправляются на стандартную миссию, но во время работы за бортом случается катастрофа. Их шаттл уничтожен, Стоун и Ковальски остаются совершенно одни. Они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, — это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

“Интерстеллар” (Interstellar), 2014



На планете продовольственный кризис, неурожай и пыльные бури ведут к вымиранию человечества. Однако есть надежда на спасение: недавно была открыта кротовая нора, которая позволяет совершать пространственно-временные скачки. Команда ученых, состоящая из доктора Амелии Бренд (Энн Хэтуэй), доктора Ромилли (Дэвид Гяси), доктора Дойл (Уэс Бентли) и возглавляемая бывшим астронавтом НАСА Джозефом Купером (Мэттью Макконахи), отправляется сквозь червоточину, чтобы найти планету с подходящими для человечества условиями.

“Живое” (Life), 2017



Экипаж из шести ученых-астронавтов, возглавляемый россиянкой Екатериной Головкиной (Ольга Дыховичная), получает необычный образец с красной планеты. В процессе исследования выясняется, что внутри находится не что иное, как живой одноклеточный организм. Астронавты незамедлительно начинают проводить ряд исследований над живым организмом, которые приводят к непредвиденным результатам. Существо, живущее в образце, оказывается не просто выносливым одноклеточным, а разумным организмом, возникает логичный вопрос: какая именно цель у инопланетного создания?

“Перспектива” (Prospect), 2018



У Дэмона (Джей Дюпласс) куча долгов. Чтобы решить свои финансовые проблемы, он вместе со своей дочерью Си (Софи Тэтчер) отправляется на отдаленную планету, где планирует собирать драгоценные камни, сокрытые в глубине лесов. Добыв один, они натыкаются на двух опасных конкурентов. Из-за недопонимания и жадности между ними происходит перестрелка, в результате которой Дэмон и один из противников погибают. Чтобы выжить на враждебной планете с ядовитой атмосферой, девушке приходится объединиться с оставшимся в живых незнакомцем (Пэдро Паскаль).

“Орбита 9” (Órbita 9), 2017



20-летняя девушка Елена (Клара Лаго) все время, сколько она себя помнит, провела на космической станции “Орбита 9”, которая летит к далекой неизведанной планете Селеста. Она свято верит в мысль о том, что должна находиться в одиночестве ради достижения значимой цели. Однажды на станцию прибывает инженер Алекс (Алекс Гонсалез) для того, чтобы исправить поломку одной из секций жизнеобеспечения корабля. Девушка влюбляется в него, и молодой человек решает раскрыть ей правду: никакой космической станции не существует и на самом деле все эти годы она являлась частью огромного эксперимента программы по колонизации космоса.

“Пекло” (Sunshine), 2007



С наступлением 2057 года Земля вместо прогресса столкнулась с непреодолимой проблемой — Солнце постепенно начало угасать. Вместе с ним все живое на планете оказалось на грани вымирания. Естественные процессы не могут протекать в обычном режиме, поскольку поверхность Земли покрыта льдом, препятствующим нормальной жизни.Последняя надежда связана с “Икаром 2” – космическим кораблем, экипаж которого состоит из восьми мужчин и женщин. Их миссия – доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.