Мнение: Коротко по Украине. 08.03.2022

Коротко по Украине.

1. Мариуполь. Эвакуация по гуманитарным коридорам так и не началась. Из города выбираются лишь отдельные люди. В некоторых районах города продолжается зачистка. Из Волновахи также нет массовой эвакуации.

2. Из других городов, где сегодня объявляли «День тишины», также особой эвакуации не было — кто мог, пытался выбраться поездом из Харькова, из Сум террористы отпустили только заложников-иностранцев. В сторону РФ никого стараются не выпускать. Общее число заложников в руках украинских террористов по данным МО РФ — более 4 000 000 человек.

3. Харьков. Продолжаются бои вокруг города. РСЗО ВСУ работают прямо из городских кварталов. ВСУ также пытается укрепиться в районе Чугуева, который они героически отбили сами у себя 2 назад.

4. Изюм. Ситуация до конца непонятна. Местные заявляют, ВС РФ взяли город, но это официально пока не подтверждено. Центр города получил серьезные повреждения.

5. Киев. ВС РФ расширяют зону контроля к западу от Киева плюс накапливают силы на подступах к району Бровары. ВСУ утверждает, что идет накопление сил для скорого штурма.

6. Николаев. Губернатор призывает готовится к скорым уличным боям. ВС РФ продолжают накапливать силы под Николаевом. К северу от города отмечались боестолкновения.

7. Одесса. Без серьезных изменений. Нацики готовятся к круговой обороне в Одессе, понимая, что после Николаева придут и за ними. Сбитый не так давно румынский МиГ-21, судя по всему, был сбит украинским ЗРК, действовавшим в Одесской области.

8. ЛНР. Продолжались бои в районе Рубежного и Золотого. Также сообщается о продолжающихся боях в Попасной.

9. ДНР. Донецко-Горловская агломерация без существенных изменений. Противник продолжает обстреливать населенные пункты республики.

10. Запорожское направление. Сообщалось о боях в районе Гуляйполя. Продвижение к самому Запорожью через Каменское пока нет. На территории Херсонской и Запорожской областей постепенно раскручиваются мероприятия в духе КТО на Кавказе – сбор оружия, выявление организаторов выступлений, отлов сотрудников/агентов СБУ/ГУР МОУ.

В целом, после сегодняшнего срыва гуманитарных коридоров и отказа шайки Зеленского обсуждать признание Крыма и ЛДНР, ответ на вопрос о дальнейших действиях ВС РФ представляется самоочевидным. Добавим к этому еще и запрет США на российские энергоносители, который обещает завтра новые потрясения на рынке. Конфликт продолжает раскручиваться, так как и для США и для РФ он носит принципиальный характер. Украина это просто один из ТВД идущей Холодной войны. На данный момент, самый горячий.

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