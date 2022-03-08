Опять устали – Личное мнение

Тем, кому сейчас не хватает стабильности, напоминаю об Инстаграме Оксаны Самойловой.

Что бы ни происходило в мире, женщина, простившая Джигана, летит на отдых с семьёй.



Фото: Соцсети

«Как вы поняли за моей спиной — лето», — гнусавит Оксанка, принимая от еле ворочающего языком мужа охапку роз.



«С восьмым мартом, моя любимая любовь», — выдавливает из себя Джиган, а после, не удержавшись, выпаливает из себя пару матерных.

Оксанка тут же сворачивает съёмку и заваливает сториз пасторальной фоточкой, цель которой — продемострировать салатницам нерушимость своей семейной идиллии.

Смотрю я на всё это и, наконец-то, понимаю, от чего именно так устали Джигановы, летающие «на отдых» каждые две недели, если ещё не чаще.

Оксана и толстый устали от притворства. Это очень выматывает — постоянно пытаться продемонстрировать публике того, чего нет.

Но, вообще, так часто отдыхают, на мой взгляд, только очень пустые люди — те, у кого нет никаких увлечений и устремлений, помимо того, чтобы сфоткать поднос со жрачкой в мальдивском бассике, а потом эту жрачку закидать в утробу и высрать в унитаз.

А у вас есть увлечения? Если да, расскажите о них.

PS. Женщины, с нашим днём! Я вас очень ценю.

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