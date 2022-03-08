Мнение: Карты и стрелочки

Сегодня была опубликована некая карта со стрелочками, которую представили как план десантной операции НОАК на Тайване. Проще говоря — войны Китая с Тайванем с целью возвращения острова «в родную гавань».

Не знаю, что это за карта и что за ней стоит. На мой взгляд, рациональных причин для подобной операции или войны не существует. Да, цель возвращения Тайваня озвучена и не подвергается сомнению. Но одно дело — озвученная цель, другая — ее воплощение.

В военном плане Китай принципиально уязвим. Морские перевозки Китая всегда будут находиться под угрозой географического порядка: блокада проливов сделает их невозможными. Разблокировать весь достаточно протяженный путь можно только прямым образом, в чем Китай никогда не был силен, в том числе и сейчас. Его конек — непрямые действия.

Экономически Китай уязвим перед глобальными санкциями, так как ему не удалось реализовать концепцию замещения выпавших после кризиса 2008 года экспортных поставок развитием внутреннего рынка. Точнее, удалось, но только путем наращивания долга. На сегодняшний день государственный долг Китая составляет 8,2 трлн долларов (увеличившись с 2013 года более чем в три раза с 2,5 трлн) и занимает второе место в мире после США. Если же считать совокупный долг (включающий государственный, корпоративный и долг домохозяйств), то он также огромен и составляет почти 300% ВВП. В отличие от западных стран, структура китайского долга иная — более половины его составляет корпоративные долги, а не правительственные.

В любом случае долговая нагрузка крайне велика, и хрупкость китайской экономики перед санкциями и запретами просто не позволяет китайскому руководству принимать решения авантюристического плана. Хорошо России — режим разрушил вообще всё. Страна-банкрот может погулять напоследок, не обращая внимание на последствия. Хуже, чем уже есть, сделать сложно (хотя ребята стараются и тут). Для Китая это совсем не так.

В этом смысле война с Тайванем выглядит крайне нерациональным решением. Однако всегда есть и недокументированные обстоятельства, которые могут опрокинуть любые рациональные расчеты. Нынешняя «не-война» с Украиной — это как раз такие обстоятельства, выходящие за любые рамки любых рациональных соображений.

Для Китая эти обстоятельства — третий срок Си Цзиньпина. Он еще не состоялся, но противников у подобного решения достаточно. И противников влиятельных, сильных и обладающих колоссальными ресурсами. Маленькая победоносная война и взрыв патриотического психоза вполне могут быть рассчитаны под это решение. Власть сама по себе иррациональна. Она сакральна, а потому для обладания ею люди могут принимать внешне совершенно нерациональные решения. Логика здесь одна — победитель получает всё. И вот это соображение может быть положено в основу любой китайской авантюры в отношении Тайваня. Однако решение о третьем сроке будет приниматься через год — в 2023 году весной. Поэтому ранее осени нынешнего года война с Тайванем даже в ее иррациональном поле не имеет смысла: идеально для такого решения победить и выйти на трибуну непререкаемым лидером. Тогда все вопросы будут сняты.

Так что у карты, которая появилась сегодня, вполне может быть основа. Но вряд ли вот прямо сейчас.

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