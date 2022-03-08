 

Джонсон анонсировал разработку аналога плана Маршалла для восстановления Украины

08.03.2022, 20:20, Новости дня
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Западные страны разработают «план Маршалла» по восстановлению Украины, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Было достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины», – цитирует ТАСС Джонсона.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Разработан в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.

План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и развитие Европы в целом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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