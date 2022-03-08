 

Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%

08.03.2022, 20:10, Разное
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За минувшие сутки в России зафиксировали на 9,1% меньше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем днем ранее. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу.

Коронавирус в России сегодня был выявлен у 66 576 человек – это на 6586 случаев меньше, чем в понедельник. Выздоровели 111 756 человек, 649 пациентов скончались. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии в России составило 17 081 394 человек, вылечившихся – 14 802 351 человек, а количество летальных исходов достигло 357 601.

Тройка антилидеров по ковиду среди субъектов и регионов России полностью сменились. Если прежде топ-3 удерживали лишь регионы Центральной России, то теперь список возглавила Свердловская область, где ковид подхватили 4681 человек, 3563 заболевших справились с инфекцией и 10 человек умерли. Второе место заняла Башкирия с 3053 зараженных, 923 выздоровевших и 11 скончавшимися. Вершину антирейтинга замыкает Санкт-Петербург с 2748 новыми случаями, 2326 выздоровлениями и 59 смертями.

В Москве и Московской области было зафиксировано 1151 и 607 новых заболеваний соответственно.



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