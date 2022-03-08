Перья, пайетки, бахрома: лукбуки новых коллекций

Kalmanovich

Коллекция Осень–Зима 2022/2023 посвящена драматизму, женской сексуальности и кокетливой игривости. Знаковыми элементами стали черный цвет, платья в пол, перья, пайетки и такие ткани, как атлас, натуральная шерсть, трикотаж и шелковая тафта. “Новая коллекция – естественное продолжение моих размышлений на тему женской красоты. Внутренняя драма, сексуальность и игривость – черты, которые я постаралась раскрыть через призму своего видения”, – говорит Юлия Калманович, основатель и креативный директор Kalmanovich.

Laroom

Новую весенне-летнюю коллекцию Laroom посвятил 10-летию бренда, проведя параллель с их первым подиумным показом. Нарочитая мужественность, актуальная для сегодняшней женщины, сталкивается здесь с романтичной беззаботной легкостью. Основной принт – полоска – появляется на рубашках оверсайз, плащах, шортах, топах и костюмах. Второй принт с мотивами, вдохновленными сплетениями дамасского кружева, появляется на платьях-рубашках и других моделях. Must-have сезона – платья с летящей бахромой и топы с кулисками, позволяющие регулировать силуэт для разностилевых образов.

CNS

В коллекции российского бренда CNS (“Coined in Stone” – “высечено в камне”) – изделия из натуральной кожи разных форм и оттенков. Модель-полумесяц Une Femme, кросс-боди Bianca, тоут Fold, сумка для ноутбука The Kid, шопер Marino, клатч Alexa и другие. История бренда началась в 2006 году с кожгалантерейной фабрики, а к 2019 году была основана собственная марка.

IVOLGA

Московский бренд выпустил капсульную коллекцию вещей из нейлона, вдохновленную идеей спонтанного путешествия — вещи из нейлона весят немного, их удобно брать с собой, легко комбинировать. Предметы коллекции представлены в трех цветах: черном, сером и ярко-зеленом. “Для меня вещи из нейлона заменяют экокожу. Удобно, современно, сочетается со всем, что я люблю – костюмная группа, трикотаж”, — говорит Ольга Малюга, основательница IVOLGA. Лукбук коллекции был снят в Армении, в регионе Лори.

Ani d. Zop

В первую коллекцию российского бренда Ani d. Zop вошла базовая одежда для дома и путешествий. Платья выполнены из мягкой шерсти, сорочки, халаты и пижамы — из хлопка и шелка, а рубашки, брюки и шорты — из английской шерсти. “Во время пандемии мы все стали проводить больше времени дома. Довольно быстро осознала, что не могу найти вещи, которые были бы не только удобными, но и красивыми. Хотелось выпустить коллекцию без худи, растянутых футболок и не очень качественного трикотажа”, — говорит Яна Поздина, основательница Ani d. Zop.