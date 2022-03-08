Люди могут выдерживать более низкие температуры и влажность, чем считалось ранее

Американские ученые провели новую исследовательскую работу, в ходе которой планировали выяснить, способен ли человеческий организм адаптироваться к максимальной температуре.

Результаты эксперимента продемонстрировали, что человек может переносить более низкие максимальные температуры и влажность, чем были принято считать до сегодняшнего момента. Примечательно, что критические температуры по влажному термометру колеблются от 25 до 28 градусов по Цельсию, а в жарких и сухих от 30 до 31 градуса Цельсия.

Однако эксперты другого исследования пришли к выводу, что низкая температура может способствовать увеличению количества случаев передачи коронавирусной инфекции.