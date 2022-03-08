 

От Беглова потребовали прямых ответов на вопросы о помощи беженцам Украины

08.03.2022, 19:54, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов воздержался от оценок и решительных действий, пока другие регионы оказывают помощь беженцам с Донбасса. Петербургский градоначальник тем временем туманно высказался о фейках.

Глава «Трудовой партии России» Сергей Вострецов критически оценил деятельность Беглова на посту губернатора Северной столицы. С начала спецоперации ВС РФ на Украине почти все главы регионов выразили поддержку действиям российской армии и заявили о готовности оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Беглов тем временем туманно высказался о том, что нельзя верить фейкам об операции ВС РФ.

Вострецов отметил, что пока Беглов бездействовал, ввереный ему город еще и стал негласной столицей незаконных митингов. Отчасти это вызвано тем, что власти никак не регулируют работу с молодежью, никто не доносит до них целей российской операции.

«Господин Беглов, к вам обращаюсь: давайте вместе мобилизуем ресурс, который есть в регионе. Но этого нету. Кто процесс организует, согласует. Билборды даже не используются. Пропаганда в хорошем смысле», — посетовал Вострецов.

По словам Вострецова, городская администрация еще и не заботится и о беженцах с Донбасса, хотя речь идет о пенсионерах, женщинах и детях. Команда Беглова тем временем не предприняла никаких действий для оказания им помощи, этим вопросом заняты организации, работающие на добровольных началах.



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