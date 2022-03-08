Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции

Президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против РФ из-за спецоперации по защите Донбасса, сообщили в Белом доме.

«Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную и необоснованную войну против Украины», — говорится в документе, передает РИА «Новости».

Выступление запланировано на 10.45 по местному времени (18.45 мск).

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.