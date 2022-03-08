 

Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной

08.03.2022, 18:57, Новости дня
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Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, Киеву именно сейчас «нужна максимально срочная и практическая помощь». Как сказал Данилов, требуется передача боевой авиации и средств ПВО, передает РИА «Новости».

Он поблагодарил страны, поставившие Киеву оружие, «за каждый патрон, каждый голос».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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