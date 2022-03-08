 

ЕК решила присоединить Украину к энергосети ЕС

08.03.2022, 18:57, Новости дня
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Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Еврокомиссия сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть», – цитирует ТАСС Симсон.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что граждане ЕС для противодействия России могут понизить температуру в своих квартирах. 

«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», – сказал Тиммерманс.

В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и сообщил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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