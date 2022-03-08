 

Захарова заявила о разработке на Украине компонентов биологического оружия

08.03.2022, 18:10, Новости дня
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В украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории РФ осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В настоящее время полученная документация тщательным образом анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории РФ осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – приводятся ее слова на сайте МИД. 

Захарова отметила, что данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся Россией претензий к военно-биологической деятельности США и их союзников.

«В этой связи призываем создать в рамках КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников», – сказала официальный представитель МИД России.

Напомним, официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от РФ разрабатывались компоненты биологического оружия.

Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США.

Сообщалось, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело о создании биологического оружия на Украине, данные о котором были озвучены в Минобороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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