 

В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России

08.03.2022, 18:10, Новости дня
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Глобальный энергетический кризис возникнет после возможного запрета американской администрации на покупку нефти в России, сообщил сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс.

«Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом… Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители», – цитирует РИА «Новости» политик.

По его словам, официальное заявление по новым антироссийским санкциями ожидается во вторник или среду. Итогом санкций против Москвы станет дальнейший рост цен на бензин в США. Также цены вырастут и в Европе.

«Такова цена защиты свободы», – резюмировал сенатор.

Он призвал искать альтернативных поставщиков, упомянув Канаду, Венесуэлу и Иран.

Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против РФ из-за спецоперации по защите Донбасса. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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