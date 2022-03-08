Ученые назвали насекомых пищей будущего

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах заявили, что насекомые – это пища будущего, не в последнюю очередь из-за преимуществ устойчивости.

Насекомые – отличный источник белка, для производства которого требуется значительно меньше ресурсов по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Около 2 кг мучных червей могут давать фермерам 1 кг съедобного белка. Производство говядины требует в 10 раз больше места и выделяет в 18 раз больше парниковых газов.

Ученые предположили, что переход на диету, включающую насекомых, может оказать дополнительное положительное влияние на то, как мы выращиваем урожай. Они обсудили использование отходов, образующихся в результате использования насекомых в пищепроме, для производства продуктов питания для человека и корма для животных, и преимущества, которые эти отходы могут иметь для выращивания устойчивых сельскохозяйственных культур.

Побочные продукты выращивания насекомых могут обеспечить фермеров органической добавкой к почве, которая способствует росту растений и воздействует на микробиом почвы таким образом, что это может способствовать здоровью растений.

Производство насекомых для еды и корма дает ряд побочных продуктов: муку, экзоскелеты, экскременты и несъеденную пищу. Они могут стать альтернативой обычным удобрениям и пестицидам. Они стимулируют рост растений и вызывают изменения в их физиологии растений.

Авторы считают, что применение побочных продуктов разведения насекомых к сельскохозяйственным культурам может стать шагом на пути к циркулярной системе производства продуктов питания, в которой практически полностью ликвидированы отходы. Насекомых кормят отходами растениеводства или производства продуктов питания, затем насекомые обеспечивают людей и животных пищей, а затем использование остатков производства насекомых для стимулирования роста сельскохозяйственных культур замыкает круг.

Следующий шаг – привлечь больше людей, особенно жителей Запада, к идее употребления в пищу насекомых. В некоторых частях мира они уже являются основным продуктом питания.

Саранчу обычно употребляют в пищу в десятках африканских стран, где насекомых собирают в начале дня, до того, как они станут активными, а затем варят, очищают и солят. В Демократической Республике Конго гусеницы продаются на рынках круглый год, а термитов можно жарить или сушить на солнце, чтобы растолочь в муку.

«Я ел сверчков, мучных червей и саранчу», рассказал, соавтор исследования, биолог растений из Вагенингенского университета в Нидерландах Марсель Дике. «Многим людям в нашей части мира нужно привыкнуть к поеданию насекомых, но я могу сказать вам, что я ел много других видов насекомых по всему миру, и у меня всегда была замечательная еда».

Но нам до этого пока далеко и актуальнее запрос Как уничтожить тараканов.

ScienceAlert

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