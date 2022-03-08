Хайди Клум и Том Каулитц, Кристен Стюарт и Дени Вильнев на вечеринке The Hollywood Reporter

Вчера в Лос-Анджелесе состоялся не только традиционный ланч в честь номинантов “Оскара”, но и вечеринка журнала The Hollywood Reporter. В отличие от ланча, этот прием посетило гораздо меньше претендентов на главную кинопремию мира: переодевшись, на вечеринку приехали номинантка на “Лучшую женскую роль” Кристен Стюарт и претендент на звание “Лучшего актера второго плана” Коди Смит-Макфи. Также вечеринку не смогли пропустить режиссеры Тайка Вайтити (“Псы резервации”), Дени Вильнев (“Дюна”) и Пабло Ларраин (“Спенсер”) и Хайди Клум с Томом Каулитцем.

А вот Николь Кидман, номинированная в категории “Лучшая женскую роль” за роль в фильме “Быть Рикардо”, пропустила оба мероприятия. По информации издания Variety, актриса осталась у себя дома в Нэшвилле по рекомендации врачей. Оказалось, что у нее случился разрыв подколенного сухожилия, который спровоцировал давнюю травму. Из-за этого съемки сериала Amazon под названием Expats приостановлены на неопределенное время, а участие актрисы в церемонии награждения под вопросом.

Напомним, в декабре прошлого года журнал The Hollywood Reporter раздал награды самым ярким женщинам из сфер кино, театра и шоу-бизнеса в стране в рамках премии Power 100 Women in Entertainment.

Пабло Ларраин, Кристен Стюарт и Тайка Вайтити Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Номинанты на “Оскар” были объявлены 8 февраля. В категории “Лучший фильм” представлены “Аллея кошмаров” Гильермо Дель Торо, “Белфаст” Кеннета Брана, “Вестсайдская история” Стивена Спилберга, “Власть пса”, “Дюна”, “Король Ричард”, “Лакричная пицца”, “Не смотрите наверх”, “Сядь за руль моей машины” и “CODA. Ребенок глухих родителей”. Церемонию награждения, которая пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе, будут вести стендап-комик, актриса Эми Шумер (“Красотка на всю голову”, “Девушка без комплексов”) и актрисы Реджина Холл (“Очень страшное кино”, “Мелкая”) и Ванда Сайкс (“Черная комедия”, “Обратно на землю”, “Рио”). Женскую инклюзивную тройку ведущих было решено выбрать из-за чрезвычайно низких рейтингов прошлогоднего “Оскара”.

Полный список претендентов на “Оскар” мы публиковали здесь.

Хайди Клум и Том Каулитц Коди Смит-Макфи Кристен Стюарт Дени Вильнев и Татьяна Лапуант Ариана ДеБосе