Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поздравила младшего сына с днем рождения: “Ты – наш подарок”

Известная турецкая актриса Бергюзар Корель, жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча, два года назад на Международный женский день 8 марта сделала себе лучший подарок из возможных – родила сына. Сегодня у Бергюзар двойной праздник, который она не могла не отметить в социальной сети. Артистка, которая тщательно оберегает своих детей от посторонних глаз, опубликовала редкого фото младшего сына-именинника и поздравила Хана с днем рождения.

С каждым днем ты все больше показываешь всем нам свою мудрость. Пусть легкость, с которой ты пришел на этот свет, будет твоей вечной спутницей. Пусть радость в твоих глазах, свет в твоих волосах, мир в твоей улыбке будут всегда, малыш. Сегодня лучший день, ведь ты присоединился к нашей семье. Ты для всех нас настоящий подарок. С днем рождения, душа моя, мой Хан, – написала Бергюзар.

Показывать его лицо публике многодетная мама, как обычно, не стала, но за занавеской можно хотя бы отчасти рассмотреть профиль мальчика.

Бергюзар Корель с сыном Ханом

Напомним, что в ноябре 2021 года 51-летний актер Халит Эргенч и 39-летняя актриса Бергюзар Корель стали многодетными родителями. У супругов родился третий ребенок – дочь Лейла. Чуть позже актриса опубликовала у себя в Instagram черно-белое фото из родильной палаты и рассказала о своем самочувствии и здоровье малышки.

Лейла родилась как раз вовремя… Несмотря на мою обычную импульсивность, я как бы показываю, что с того самого момента, как она открыла глаза, с ее приходом отныне все не будет под моим контролем.

У меня будто только что завершился долгий и изнурительный марафон. Немного устала, немного обеспокоена, очень смущена и счастлива… Слава богу, с нашим с Лейлой здоровьем все хорошо.

Напомним, что Халит и Бергюзар познакомились на съемочной площадке сериала “1000 и одна ночь” в 2006 году и начали встречаться, хотя Эргенч тогда был несвободен. Когда актер развелся, девушку затравили интернет-пользователи, считая, что это она увела артиста из семьи. Как бы там ни было, Халит женился на Бергюзар 7 августа 2009 года. В 2010 году у пары родился старший сын Али, а младший Хан десять лет спустя – 8 марта 2020 года.

Коллега Халита Эргенча по сериалу “Великолепный век” Мерием Узерли стала героиней обложки нового, весеннего номера журнала HELLO!. Интервью с самой популярной в России турецкой актрисой читайте по этой ссылке, а эксклюзивное видео с бэкстейджа с ней смотрите здесь.

Бергюзар с дочкой Лейлой