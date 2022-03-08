Мнение: Украина и на Нюренбергском процессе 2.0 – будет побираться!

Слушайте, отберите у наркомана микрофон? И вообще, мне тупо интересно – обычные жители, кто свалил уже с помойки, кто еще нет – они серьезно это существо воспринимают, а? Две цитаты:

1) Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

2) Зеленский возложил ответственность на Запад за гибели людей на Украине. Западные страны, по его словам, отказываются закрывать небо и предоставлять самолёты.

Есть хоть что-нибудь в этом мире – что Украина может делать сама и за что может сама нести ответственность?

…ть, как можно было УССР довести до такого скотского состояния? Или это правда – там нихрена веками не меняется? Тогда нам нужен новый Путин, потому что это еще 40 лет придеться по пустыне водить…

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