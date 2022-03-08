 

Мнение: Украина и на Нюренбергском процессе 2.0 – будет побираться!

08.03.2022, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Слушайте, отберите у наркомана микрофон? И вообще, мне тупо интересно – обычные жители, кто свалил уже с помойки, кто еще нет – они серьезно это существо воспринимают, а? Две цитаты:

1) Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

2) Зеленский возложил ответственность на Запад за гибели людей на Украине. Западные страны, по его словам, отказываются закрывать небо и предоставлять самолёты.

Есть хоть что-нибудь в этом мире – что Украина может делать сама и за что может сама нести ответственность?

…ть, как можно было УССР довести до такого скотского состояния? Или это правда – там нихрена веками не меняется? Тогда нам нужен новый Путин, потому что это еще 40 лет придеться по пустыне водить…

Источник: Вместе победим!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Микросумки – модный тренд летнего сезона 2021: с чем правильно их сочетать

06.01 / Путин опасается, что маршруты его кортежа стали известны США

30.09 / Мнение: “Про уточек прикольно было” – политолог рассказал о конце политической карьеры Навального

19.12 / «Пенсионер — поэтому может скрыться»

31.07 / Пострадал ребенок: авария в Москве попала на видео

04.08 / Геополитика сдетонировала

08.10 / Найдено новое негативное последствие коронавируса

04.07 / Компания производитель мороженого «Радуга» отвергла обвинение в пропаганде ЛГБТ

11.06 / Это “ж-ж-ж” – не к добру

01.01 / Лена Миро испытывает жалость к Анастасии Волочковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика