Псков зачищен

Экстренно принятая статья о «дискредитации использования ВС РФ» стала поводом для обысков в организациях, связанных со Шлосбергом.

5 марта в псковском отделении партии «Яблоко» и в медиа «Псковская губерния» прошел «осмотр», скорее, напоминающий обыск. Основанием для него стало обращение неизвестной гражданки и возбужденное административное дело по введенной только недавно статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ». «Новая» поговорила с председателем отделения партии Львом Шлосбергом и главным редактором издания Денисом Камалягиным (признан «иностранным агентом») о том, что происходило в их офисах.

Во время обысков в псковском отделении партии «Яблоко». Скриншот камеры видеонаблюдения

«Осмотр» со спецназом

В псковском отделении партии «Яблоко» шел рабочий день, обычно пятого марта они поздравляли коллег-женщин с наступающим праздником, но в этом году решили перенести поздравление на седьмое число. Но в этот раз вместо поздравлений в 15:45 в их офис пришли несколько сотрудников УМВД по Псковской области, заявив, что им нужно провести «осмотр» и изъять компьютерную технику в рамках возбужденного административного производства по статье 20.3.3 КоАП, вступившей в силу за день до этого.

«В офисе мы увидели очень странную картину, — рассказывает приехавший туда Лев Шлосберг, — четыре сотрудника полиции, офицеры заявляют, что им нужна вся техника в связи с тем, что

возбуждено административное производство по факту опроса гражданки, которая сообщила, что из вашего помещения осуществляется рассылка антигосударственных, писем связанных с военными действиями в Украине».

В это же время «осмотр» проходил и в редакции «Псковской губернии», которую возглавляет Денис Камалягин, признанный иностранным агентом. «Ворвалось с десяток человек спецназа полиции «Гром», нас уложили в пол», — описывает он обыск. — «Минут 15-20 мы лежали на полу, а они ходили и осматривали все помещения, потом 3,5 часа продолжался обыск и сбор всех документов, у нас изъяли все, что можно: шесть или семь ноутбуков, два компьютера, два фотоаппарата, кучу микрофонов, записывающие устройства, все наши личные телефоны — в общем забрали все, что можно было». После этого ему и троим другим сотрудникам выдали повестку на завтра на допрос — якобы они привлечены в качестве свидетелей по этому административному делу, возбужденному по жалобе той же гражданки, что подала ее и на «Яблоко».

“Антигосударственная группа «Яблока»”

Материал, который стал основанием для обыска, Льву Шлосбергу разрешили посмотреть только с экрана смартфона одного из полицейских. Оказалось, что проживающая в Пскове 37-летняя Г. якобы 28 февраля получила на свою личную почту с адреса [email protected] письмо с призывами к проведению и участию в незаконных публичных мероприятиях в контексте событий «военной спецоперации» в Украине. Опросили ее только 5 марта, когда стало возможным применять на практике спешно принятие поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Г. жаловалась, что в Пскове действует «антигосударственная группа партии “Яблоко” во главе с Шлосбергом, Кузьминым и Камалягиным» и требовала «принять [в отношении них] меры в соответствии с законодательством».

«Я не знаю, кто писал ей этот текст и кто мог уложить это в ее голову. но это совершенно клиническая стилистика. Такое ощущение, что эта жительница и люди, которые все это придумали, это примерно одна и та же группа, которая находится в одном и том же заведении», — говорит Шлосберг.

Как удалось установить ему и его юристам, домен jobsora.com, с которого было якобы отправлено письмо имеет хостинг в Сан-Франциско. «Нельзя получить с этого адреса письмо и при этом утверждать, что оно отправлено из какого-то офиса, какого-то здания или города», — утверждает политик. Одноименный хостинг действительно зарегистрирован в Сан-Франциско. Чтобы доказать это, они потребовали истребовать принадлежность сервера jobsora.com и созданного на нем адреса и только после этого принять решение об осмотре либо изъятии техники, но в этом им отказали.

«Мы в маленьком городе живем, я всех знаю и я позвонил исполняющему обязанности начальника ЦПЭ, начальнику отдела административного производства, офицеру полиции, который опрашивал эту гражданку», — сетует Шлосберг. — «Я прямо у него спросил: “у вас не возникло впечатления, что это странная женщина? Судя по тому, что она вам сказала и что вы записали, достаточно установить принадлежность домена, чтобы успокоиться”».

Ни одно ходатайство Шлосберга и его юристов в итоге так не было удовлетворено: они просили копии определения о возбуждении административного производства и проведение осмотра компьютеров на месте в течение любого времени. «Это все очень позорно, я так и сказал сотрудникам полиции, мы же все жители одного города. Я сейчас не занимаю никаких никаких государственных должностей я не являюсь представителем никаких структур кроме политической партии. Мне стыдно за то, что вы делаете, и мне стыдно, что вы получаете зарплату из бюджета из средств налогоплательщиков за эти вещи», — считает председатель отделения «Яблока».

«Пошел обратный отсчет»

Несмотря на то, что «Псковская губерния» и местное «Яблоко» — это разные организации, некоторые полицейские до сих пор думают, что они работают сообща. И Шлосберг, и Камалягин уверены, что проведенный «осмотр» был нужен, чтобы изъять у них всю имеющуюся технику и не дать работать. За два дня до этого «Псковская губерния» объявила, что продолжает освещать события в Украине, а еще раньше псковское отделение партии «Яблоко» попыталось согласовать митинг 12 марта, но им отказали из-за “коронавирусных ограничений”.

Согласно принятым поправкам, после привлечения к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП может наступить и уголовная ответственность за «публичную дискредитацию российской армии» — в этом случае, привлеченному к ответственности грозит до трех лет колонии. «Просто пошел обратный отсчет, ведь после этой административки возможна и уголовка — несколько недель, месяц они нам дают на апелляцию и оспаривание, но понятно, что дальше они будут находить что-то новое», — полагает Камалягин.

Лев Шлосберг думает, что прошедшие «осмотры» — персональная атака на него и главного редактора «Псковской губернии»:

«Это классическая провокация и ее целью являюсь, скорее всего, именно я, потому что я руководитель отделения. Как мне представляется, это не федеральная инициатива. Судя по тому, какие действия производились на месте, насколько растеряны и не профессиональны были сотрудники, как много времени потребовалось для того, чтобы сделать то, что они хотели… В общем, было очень много эпизодов, которые позволяют предположить, что это местная самодеятельность».

Татьяна Колобакина

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