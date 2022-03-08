 

Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей

08.03.2022, 16:45, Новости дня
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Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США. 

По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что РФ использует их как оружие».

Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.

Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ угрожает Германии и Евросоюзу. 

До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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