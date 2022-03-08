Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат
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Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.
На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.
В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.
«Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали», – говорится в обращении тувинцев.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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