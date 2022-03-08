 

Стало известно о намерении США запретить импорт нефти из России

08.03.2022, 16:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта, сообщила корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, Белый дом выступит с официальным заявлением о запрете импорта российской нефти 8 марта, передает РИА «Новости». 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ угрожает Германии и Евросоюзу. 

В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Украина захотела получить план действий по членству в НАТО

03.05 / Бюджетный китайский аналог «Гелендвагена» вышел в Китае

06.12 / Опубликовано видео посадки обледеневшего самолета S7

12.09 / Наблюдатели опровергли фейки коммунистов о нарушениях во время голосования в Иркутске

10.01 / В США арестовали нескольких участников штурма Капитолия, среди них “шаман” QAnon

01.02 / В Минске во время экскурсии задержали гида и туристов за “несанкционированное массовое мероприятие”

28.02 / Штат Вирджиния собрался разрешить употребление марихуаны для удовольствия

05.07 / В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных

09.12 / Интервью Бацман с Гройсманом. Где и когда смотреть

28.06 / Топ-менеджер Fozzy Group попал в скандал из-за “непатриотичных” высказываний. Он признал свои слова циничными, компания отстранила его от работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика