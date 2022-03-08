Стало известно о намерении США запретить импорт нефти из России

США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта, сообщила корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, Белый дом выступит с официальным заявлением о запрете импорта российской нефти 8 марта, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ угрожает Германии и Евросоюзу.

В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.