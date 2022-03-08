Мнение: И никто не уйдет обиженным

Тема будущего голода занимает все больше места в мировых СМИ и новостях. Фоном для этого стали растущие цены на пшеницу, пляски вокруг цен на нефть и газ, и, конечно, неопределенность вокруг событий на Украине.

Россия и Украина — это примерно 30 процентов мирового рынка зерна и, понятно, что этот фактор оказывает наиболее значимое влияние на ожидания. То, что Россия находится вне зоны боевых действий, опасений не снимает, так как санкционный режим только начинает раскручиваться, а количество оборванных экономических связей с Россией уже становится неприемлемым, и это только начало. Проще говоря — даже если урожай будет и его удастся собрать, то с вывозом могут случиться проблемы.

При этом нужно понимать, что экспорт зерна в России носит во многом вынужденный характер, так как в стране недостаточно мощностей и по хранению, и по переработке. По глубокой переработке — тем более. Это проблема не новая, но как всегда, с ней никто особо ничего не решал. Решала «невидимая рука» рынка, которому было комфортно просто загрузить излишек зерна и отправить покупателю. Дело не в жадности или недальновидности — условия ведения бизнеса в России и в лучшие времена не способствовали долговременным стратегиям. Теперь-то уж точно.

Поэтому возникает весьма справедливое опасение, что даже в условиях хорошего урожая Россия тоже может попасть в зону если не голода, то рисков по голоду. Тем более, что значительная часть аграрного производства и производства продовольствия все равно сильно зависит от импортных поставок как сырья, так и технологий. Достаточно ограничить поставку семенного материала, как резко просядет или вообще рухнет свиноводство, птицеводство, значительная часть растениеводства.

Россия и Украина при этом — ведущие поставщики продовольствия на рынок Ближнего Востока. Который уже отошел от острых последствий Арабской весны, но она не разрешила накопленные противоречия, выступив лишь клапаном для сброса недовольства и «утилизации» части протестного потенциала. Теперь противоречия снова накапливаются, и социальные катаклизмы могут стать катализатором для нового всплеска. Кстати, Венгрия, один из ведущих производителей продовольствия в Европе, на днях тоже начала вводить превентивные меры по ограничению экспорта своей продукции. «Круги по воде» начинают расходиться.

У нас бытует иллюзия, что собственное хозяйство может помочь пережить наиболее острые проявления грядущих событий. Но это именно иллюзии — если понимать, что будущий голод проектируется сознательно, то домашние и подсобные хозяйства могут быть подвергнуты какой-нибудь серийной эпидемией, касающейся как животных, так и растений. После чего придет санитарный спецназ с огнеметами и попросту выжжет домашнюю птицу, животных и посевы. Счастье — для всех, даром. И никто не уйдет обиженным.

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