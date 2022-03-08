 

Хакеры атакуют популярный аналог западных соцсетей ЯRus

08.03.2022, 16:00, Разное
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К проблемам в работе российских сервисов также приводит отключение сетевого оборудования крупными компаниями, в частности Cogent и Cisco. ЯRus не стал исключением.

За последние сутки популярность приложения ЯRus увеличилась примерно в 100 раз. Позиции приложения улучшаются в официальных онлайн-магазинах. Команда новой соцсети делает все, чтобы пользователи не испытывали трудностей в использовании площадки.



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