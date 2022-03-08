 

Всероссийская акция в поддержку Владимира Путина и российской армии собрала свыше 50 тыс. автомобилистов

08.03.2022, 16:00, Разное
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Автопробеги проведены в таких городах, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Кемерово, Калининград, Симферополь, Иваново, Челябинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Липецк, Владимир, Екатеринбург, Красноярск.

Участники автопробега выехали на главные проспекты и улицы городов каждого региона РФ, разместив на своих транспортных средствах букву Z и ряд лозунгов – “Zадачу Vыполним!”, “Своих не бросаем!”, “Zащита!”, “Zа победу!”, “Zа Путина!”.

Москва и Московская область показали самые высокие показатели: в столице свыше 2 тысяч автомобилей приняло участие в акции, общая протяженность колонны составила 12 км. Автопробег завершился на Поклонной горе, а ее маршрут пролегал через Можайское шоссе, Новый Арбат, Садовое Кольцо.



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