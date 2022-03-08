Максим Матвеев рассказал о первой встрече с Елизаветой Боярской: “Попробовались и разошлись”

Актер театра и кино Максим Матвеев стал героем телеинтервью. В разговоре с Надеждой Стрелец 39-летний артист рассказал о работе, воспитании сыновей, отношениях со знаменитым тестем Михаилом Боярским и первой встрече с женой, актрисой Елизаветой Боярской.

Максим и Елизавета познакомились на съемках фильма “Не скажу”, которым предшествовали пробы. Боярская уже тогда, в 2009 году, была очень востребованной актрисой. Елизавета, описывая первую встречу с будущим мужем, не раз признавалась, что это была любовь с первого взгляда, “ожог красоты” и “провал в бездну”. Однако^ как выяснилось, для Максима самые первые пробы с Лизой ничем особенным не запомнились.

Встреча была не такой запоминающейся, как у нее. Она и мне теми же словами описывала свое впечатление от встречи. А я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы их пройти. Для меня мы просто попробовались и разошлись, – рассказал Матвеев в интервью, отметив, что Лиза настолько хорошо скрывала свои чувства, что он о них даже не подозревал.

Максим Матвеев Максим Матвеев и Надежда Стрелец

У Максима и Елизаветы подрастают двое сыновей – 10-летний Андрей и трехлетний Григорий. Матвеев убежден, что лучший метод воспитания – это личный пример, в том числе и поэтому он ведет здоровый образ жизни, бросил курить более 12 лет назад, почти не употребляет алкоголь и занимается спортом.

Путь родительства такой, что легко можно споткнуться. У нас у каждого свое понимание родительства. Идеального родителя нет. Я учусь не навязывать им свое мнение, — сказал актер.

Матвеев пока не знает, кем станут его дети, но Андрей уже озвучивает мультфильмы, и, как признался его знаменитый отец, мальчику это процесс нравится. При этом Максим отметил, что сын такой же стеснительный, как он в его возрасте, и пока ему трудно “выступать” перед большой аудиторией.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская с сыном Андреем Максим Матвеев с сыновьями

Максим также рассказал о своем знаменитом тесте – народном артисте страны Михаиле Боярском. Матвеев рассказал, что в замечательных отношениях с родственником, и в жизни Михаил Сергеевич совсем не такой, каким воспринимают его большинство зрителей.

Он гораздо глубже, интереснее и разнообразие, чем создает о себе впечатление. Мне повезло с ним, он не несет шлейф своих былых заслуг, — признался Матвеев.

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились спустя год после знакомства, летом 2010 года. Спустя два года у пары родился сын Андрей. Долгое время они не показывали его общественности. 5 декабря 2018 года у пары родился сын Григорий.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская