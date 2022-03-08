Эмма Стоун, Джулианна Мур, Алисия Викандер и беременная Софи Тернер на показе Louis Vuitton в Париже
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Начавшись с показа последней коллекции ныне покойного Вирджила Абло, на Неделе моды в Париже были продемонстрированы новые работы Dior, а также Valentino и других брендов. Вчера, 7 марта, свою осенне-зимнюю коллекцию показал Николя Гескьер, который с 2013 года является креативным директором женской линии дома Louis Vuitton. Дизайнер, по его собственным словам, при создании линейки вдохновлялся молодостью. Возможно, поэтому показ открыла юная южнокорейская актриса Чон Хо Ен.
По распространенному заблуждению, для нее не модельная работа в новинку, а актерская. До съемок в сериале “Игра в кальмара” (факты о нем читайте в нашем специальном материале) она уже была вполне успешной моделью: начала она с участия в четвертом сезоне шоу “Топ модель по-корейски” в 2013 году, где она заняла почетное второе место. А позже принимала участие в показах Jacquemus, Burberry, Acne Studios и многих других крупных брендов, в том числе Louis Vuitton. Но после головокружительного успеха сериала она стала официальным амбассадором Дома.
Чон Хо ЕнНиколя Гескьер
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Женская коллекция включает в себя как конвенционально женские, так и мужские предметы одежды: костюмы с кожаными жакетами и галстуками, будто взятые у своего бойфренда, объемные куртки-бомберы и пуховики-оверсайз. Вечерние платья дизайнер предлагает сочетать с полу-спортивными рубашками поло, а изящные брючные костюмы – со свитерами и толстовками, завязанными на талии. Но и платья с “кислотными” принтами, и сарафаны с огромными карманами зрители тоже увидели.
Кстати, о зрителях: показ посетили беременная Софи Тернер и Джо Джонас, которые не комментируют новость о том, что скоро станут родителями во второй раз, но и не скрывают это, Эмма Стоун, Джулианна Мур, легендарная французская актриса Катрин Денев, Синтия Эриво, Кьяра Ферраньи, Сара Полсон с новой стрижкой “под мальчика”, Хлоя Грейс Морец и многие другие.
Джо Джонас и Софи Тернер с гостьей показаАлисия ВикандерЭмма Стоун и Джулианна МурСофи ТернерЭмма Стоун, Катрин Денев, Джулианна мур и Алисия ВикандерСинтия ЭривоДжо Джонас и Софи ТернерАлисия ВикандерВинус УильямсКьяра ФерраньиЭмма СтоунХлоя Грейс МорецХлоя Грейс МорецАнтонелла Рокуццо, супруга Лионеля МессиДженнифер Коннелли и Катрин ДеневКсеняи АдонтцКаролина ДаурСара Полсон с гостьей показа
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