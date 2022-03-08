Да судимы будете

В Костромской области на священника составили протокол за проповедь мира.

«Я еще до дома после службы не успел добраться, как мне уже позвонили: «К вам полиция едет». Приехали, опросили четырех человек, составили протокол, сказали явиться в суд», — с момента произнесения отцом Иоанном Бурдиным, настоятелем церкви в деревне Карабаново Костромской области, воскресной проповеди до вмешательства в дела духовные правоохранительных органов и нескольких часов не прошло. Для вызова полиции достаточно оказалось слов «Не убий».

Иоанн Бурдин. Фото из открытых источников

Отец Иоанн стал одним из первых, на кого примерили новые законы времен «военной спецоперации». 6 марта после службы на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — за проповедь и размещенную на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий.

7 марта должен был состояться суд, но производство возбудили по месту, так сказать, совершения деяния — на территории, где находится храм. А живет батюшка в другом районе. Поэтому, как он сказал «Новой», сегодня дело согласились передать по территориальности, а значит, вынесение вердикта пока откладывается. Мы поговорили с отцом Иоанном после его визита в суд.

— О чем была проповедь?

— Никаких политических призывов в моей проповеди не было. Там исключительно евангельские слова, которые были сказаны две тысячи лет назад, а некоторые — еще раньше, например ветхозаветная заповедь «Не убий». Я не преследую никаких целей личного характера, корысти и так далее, я просто вижу своих прихожан перед собой.

Я сказал им, что самое важное сейчас — не пускать в сердца ненависть. Это самое страшное, что может быть — если мы начинаем ненавидеть друг друга,

потому что это повлечет за собой еще большее насилие и новую ненависть. Из замкнутого круга просто потом невозможно будет выбраться.

Я не приветствую убийство других людей, причем это не только одной страны касается. Это касается обеих сторон: и русских, и украинцев, и любых других людей, которые идут проливать человеческую кровь. Для церкви неважно, за что, грех остается грехом в любом случае, мы не говорим сейчас о причинах, допустимости и недопустимости. Это другой вопрос, отдельный. Мы говорим в принципе об отношении церкви к убийству. Это проклятие, которое ложится на человека.

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— Вы решились на эту проповедь, осознавая риск?

— Я в принципе считаю, что жизнь — это некий ряд ситуаций, в которые нас ставит Бог, а человек делает свой выбор. Каждый определяется, каждый проявляет себя. Как в институте: есть семинары и лекции, а есть экзамены.

Ситуация, в которой мы живем сейчас, на мой взгляд, — это экзамен.

Вопрос даже не в нашей правоте или неправоте.

— Вы были готовы к тому, что последуют гонения?

— Ну особых гонений пока нет. И потом, мне 50 лет, в этом возрасте странно быть наивным.

— Вы знаете, кто на вас донес?

— Могу догадываться — в храме было человек десять. Но выяснять не буду — не интересуюсь. Человек сделал выбор. Нам может кто-то не нравиться, любой имеет на это право, это его самоопределение. Это та свобода, которая дана Богом.

Это трагедия свободы, которую несет в себе человек.

Татьяна Брицкая, спецкор «Новой»

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