Скандалы: Люди гибнут за металл

Зачем охранять «Азовсталь» дали батальону «Азов»

Мариуполь — один из центров украинской металлургии и значимый морской порт — входит в десятку крупнейших городов Украины. В 2014 году здесь, как и во всём Донбассе, люди восстали против нового киевского режима, а 7 апреля была провозглашена Донецкая Народная Республика. В мае в городе начался вооружённый конфликт, в результате которого Украина вернула его под свой контроль.

9 мая 2014 года украинские силовики обстреляли участок полиции, погибли люди. Нападение закончилось пожаром в здании, жертвами с обеих сторон и поспешным отступлением по городу, во время которого украинские силы стреляли по безоружным гражданским. Всего в тот день было убито по меньшей мере 13 человек.

В зачистке «сепаров» уже тогда принимал участие одиозный полк «Азов» (отдельный отряд специального назначения). Сами «азовцы» называют себя «чёрными человечками». Полк изначально был создан для контроля над Мариуполем, где находится крупное металлургическое предприятие «Азовсталь».

Сегодня самые жёсткие бои идут именно за Мариуполь. Местные жители рассказали Лайфу, что ночью было относительно тихо, хотя на окраинах города шли локальные бои:

— Пока непонятна ситуация с гуманитарными коридорами. В городе не достать воды, остаётся мало продуктов и лекарств. Начинаются грабежи магазинов.

Минобороны РФ уже сообщило, что сегодня с 10 часов утра по московскому времени действует режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Однако украинские националисты не выпускают гражданское население. Сразу же после объявления об открытии гуманитарных коридоров боевики «Азова» взорвали бомбу в здании на бульваре Меотиды. Представители ДНР сообщают, что под завалами могут находиться около 200 человек.

В настоящее время Мариуполь блокирован, в нём нет интернета. Сообщается, что в городе находятся иностранные наёмники, присоединившиеся к «Азову». Боевики заминировали цеха металлургического предприятия «Азовсталь», угрожая уничтожить его в случае прорыва обороны города.

Когда Мариуполь возьмут под контроль миротворцы, сопротивление украинских силовиков в Донбассе будет сломлено. Это признают и сами боевики «Азова».

Ранее сообщалось, что «Азов» отказался подчиняться командованию штаба ВСУ. Мало того — нацисты убили командующего подразделением «Восток» генерал-лейтенанта Содоля. Украинские военные нанесли по базе нацистов ракетный удар «Точкой-У», предположительно, уничтожив около 20 боевиков и 10 единиц техники.

Отряд отморозков

Ни для кого не секрет, даже для самих украинцев, что в «Азове» собрались самые отмороженные нацисты. Это прекрасно подготовленные и обученные солдаты, прошедшие восемь лет войны. В «Азов» входили европейские и грузинские наёмники. Были и русские неонацисты.

Командир «Азова» подполковник Андрей Билецкий возглавляет также организацию СНА (Социал-национальная ассамблея). Билецкий открыто заявлял, что историческая миссия украинской нации — возглавить крестовый поход белой расы против «недочеловеков». Но на деле бойцы «Азова» обслуживают крупный бизнес — обороняют «Азовсталь» и комбинат им. Ильича.

Битва за «Азовсталь»

Меткомбинат «Азовсталь» входит в группу нидерландской холдинговой компании Metinvest B.V., принадлежащей Ринату Ахметову (группа СКМ — 71,25%) и Вадиму Новинскому («Смарт-холдинг» — 23,76%). Пятью процентами «Метинвеста» также владеет Clarendale Limited.

Ринат Ахметов — один из самых богатых олигархов Украины, его состояние оценивается в семь миллиардов долларов. Но он значительно обеднел после начала вооружённого противостояния в Донбассе в 2014 году. Ахметов имеет репутацию олигарха со связями по обе стороны баррикад.

Миноритарный партнёр Ахметова депутат Рады Вадим Новинский (настоящее имя Вадим Рудольфович Малхасян) родился в России и до последнего выступал за стратегический союз с Москвой. С апреля 2020 года он является диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Он сотрудничает с Ахметовым более 15 лет. Новинский принял гражданство Украины только в 2012 году, хотя его головная компания — «Смарт-групп» — была учреждена в Днепропетровске ещё в 1999 году.

В феврале этого года Украину покинули многие бизнесмены, в том числе и Ахметов. Президент Зеленский тогда заявил, что они подписали себе приговор. После этого Ахметов вернулся на Украину, якобы выплатил досрочно миллиард гривен налогов по программе «экономического патриотизма» и пообещал бесплатно поставлять электроэнергию военным и силовым структурам.

В случае освобождения Мариуполя «Азовсталь» и комбинат им. Ильича перестанут контролироваться Ахметовым и Новинским. Также Мариуполь, главный украинский порт на Азовском море, важен для горнодобывающих и металлургических предприятий Ахметова. Олигархи это понимали, поэтому пытались обеспечить себе защиту, подкупая власти Украины.

16 февраля 2022 года Ринат Ахметов вместе с Вадимом Новинским посетил Мариуполь. Олигарх пообещал жителям города необычайную поддержку:

— Мы будем в Мариуполь инвестировать и душу, и сердце, и средства для того, чтобы жителям города было очень хорошо. Наша дверь открыта. Самое главное — душа и сердце открыты. Мы готовы вместе с вами строить прекрасный, красивый, лучший город в мире.

Однако после этого были увеличены лишь силы «Азова» и украинских силовиков в предместьях Мариуполя. Украинские олигархи, наворовавшие денег у своего же народа, думали только о сохранности своих активов.

Станислав Сенькин