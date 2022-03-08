Мнение: Запретная заповедь?

Настоятель церкви в деревне Карабаново Костромской области Иоанн Бурдин прочитал воскресную проповедь.

— Никаких политических призывов в моей проповеди не было. Там исключительно евангельские слова, которые были сказаны две тысячи лет назад, а некоторые — еще раньше, например ветхозаветная заповедь «Не убий». Я не преследую никаких целей личного характера, корысти и так далее, я просто вижу своих прихожан перед собой – рассказал священник. – Я сказал им, что самое важное сейчас — не пускать в сердца ненависть. Это самое страшное, что может быть — если мы начинаем ненавидеть друг друга, потому что это повлечет за собой еще большее насилие и новую ненависть. Из замкнутого круга просто потом невозможно будет выбраться.

На проповеди в храме было человек десять, не больше. Но кто-то из прихожан, видимо, на всякий случай просигнализировал куда надо. И отец Иоанн стал фигурантом административного дела по свежепринятой ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Это что же получается? Заповедь Божья «не убий» отныне тоже под запретом?

Так и живем…

На снимке: Отец Иоанн, фотография отсюда

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