 

Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ

08.03.2022, 14:32, Разное
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Врачи оценивают состояние лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского как тяжелое. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным журналистов, Жириновский до сих пор находится в медикаментозной коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако если прежде медики сообщали, что состояние политика стабильное, то теперь появились данные о том, что у него снизился уровень сатурации – насыщения крови кислородом. Он упал с 96% до 88%. При этом результаты анализов демонстрируют нормальные показатели за исключением нескольких параметров.

Слухи о том, что Владимир Жириновский находится в тяжелом и нестабильном состоянии, появлялись и прежде. К примеру, в СМИ публиковали данные о том, что степень поражения легких политика составляет порядка 75%. Однако представители ЛДПР опровергали эти данные и призывали не верить сплетням и слухам. Более того, в партии заявляли, что Жириновский держит с однопартийцами связь по телефону и раздает указания по работе.

Напомним, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля с пневмонией. Несмотря на то, что политик, по его словам, сделал восемь прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, ему не удалось избежать заражения. Таким образом, он не покидал стены больницы уже более месяца.



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