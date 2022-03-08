В Кирове сняли ролик в поддержку спецоперации РФ на Украине

Жители Кирова решили поддержать Вооруженные силы России, которые сейчас проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Они сняли видеоролик, в котором тепло отзывались о действиях российских солдат.

«Лучшая в мире армия, храбрые, отважные ребята. Защита своей Отчизны и своего дома – первейший долг», – отмечают участники ролика.

По мнению участников акции, именно сейчас народ РФ должен сплотиться и поддержать своих соотечественников. Такое же мнение выразила депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина, которая также приняла участие в акции.

«Российская армия – самая лучшая в мире», – подчеркнула она.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине стало известно 24 февраля. Данное решение президента РФ Владимира Путина вызвало одобрение в российском обществе. По данным опроса ВЦИОМ, за проведение спецоперации выступил 71% россиян.