 

Роскошь, а не средство передвижения – Личное мнение

08.03.2022, 14:05, Разное
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Глядя на ценники в автосалонах, я вдруг поняла, что проблема пробок в больших городах очень скоро рассосётся сама собой.

Лада — полтора миллиона. Дустер — больше двух. Довольно бюджетные Киа, на которые раньше никто не смотрел — под три миллиона и выше.


Фото: Соцсети

В общем, можете сами зайти в автосалоны и поохать над ценами. Или уже поржать.

При нынешних ценах автомобиль превратился из средства передвижения в роскошь. Хорошо это или плохо?

С одной стороны, плохо. Высокие на всё цены — это действительно ничего хорошего. С другой — может хватит уже считать автомобиль чем-то необходимым?

Нет, ну серьёзно — пора пересматривать устаревшие стереотипы. Зачем машина в Москве — чтобы что?

Чтобы приехать в офис. Чтобы заплатить за парковку. Чтобы после работы опять потерять в пробках ещё пару часов. Посидеть в пробках и на выходных по пути в Ашан.

Кто считает такую жизнь в автомобиле нормальной? Просто посмотрите на это со стороны, а не изнутри своих привычных стереотипов.

Ну не сможете теперь в курилке обсудить с коллегами прелести своей лошадки. И что, это сделает вашу жизнь хуже?

Думаю, напротив — и быстрее, и здоровее пользоваться общественным транспортом. Кучу времени и денег сэкономите.

Объективно подумайте: нужна вам машина или можно обойтись без неё?

Источник: Лена Миро



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