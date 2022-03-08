 

Китай обвинил в кризисе на Украине политику США по расширению НАТО

08.03.2022, 13:55, Новости дня
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Своей политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса», сообщил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.

«США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.

Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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