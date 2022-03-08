Китай обвинил в кризисе на Украине политику США по расширению НАТО

Своей политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса», сообщил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.

«США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.

Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.