В Германии предостерегли от эмбарго на энергоресурсы из России

Эмбарго на поставку энергоресурсов из РФ угрожает Германии и Евросоюзу, сообщил президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм.

«Дебаты о европейском эмбарго на энергоресурсы из РФ – игра с огнем. Такое эмбарго угрожает Германии и Европейскому союзу больше, чем агрессору», – цитирует ТАСС Руссвурм.

При этом он подчеркнул, что в одночасье данный импорт заменить невозможно.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес РФ относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».