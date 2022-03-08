Фен, пучки и коронавирус. Как избежать потерю волос от известных причин

Выпадение волос, или алопеция является клинически доказанным осложнением после перенесенного коронавируса. Почему это происходит и может ли наступить полное облысение? Постараемся разобраться, как восстановить волосы после болезни.

Почему после перенесенного COVID-19 выпадают волосы

Прежде чем задумываться о реабилитации, следует убедиться, что проблема есть. Здоровый человек в норме может терять до 100 волос ежедневно. Поэтому паниковать только из-за того что несколько волос остаются на расческе, или периодически находятся на полу вашего дома не стоит.

Задуматься о собственном здоровье стоит, если волос стало выпадать заметно больше чем ранее. После коронавируса чаще наблюдается диффузная алопеция. При этом типе выпадения нет локализованных очагов облысения, волосы выпадают равномерно со всей головы.

Почему у пациентов наблюдается потеря волос после COVID-19? Причин множество, само по себе заболевание является серьезным стрессом для всего организма человека. Оно может стать причиной нарушения кровообращения кожи головы. При любом серьезном заболевании наблюдается недостаток питательных веществ. Возможны так же изменения гормонального фона и снижение уровня гемоглобина. Навредить здоровью человека может и прием лекарств, направленных на борьбу с вирусом.

Реабилитация после перенесенного заболевания

Выпадение волос после коронавируса является косметическим дефектом. В подавляющем большинстве случаев полного облысения не происходит, без специального лечения волосяной покров головы восстанавливается в течение 3-6 месяцев. В то же время алопеция сама по себе является симптомом нарушений в работе органов и систем нашего организма.

Как помочь своему телу быстрее восстановиться после перенесенного заболевания? Наладьте режим питания. Старайтесь есть больше свежих и полезных продуктов. Сведите к минимуму количество вредной пищи, полуфабрикатов и консервов в своем рационе. Дополнительно можно начать прием витаминов.

Сдайте анализ крови на гемоглобин, при необходимости попросите врача подобрать подходящий препарат для нормализации его уровня в крови. Следите за своим психическим здоровьем – старайтесь высыпаться и меньше нервничать.

Полезны умеренные физические нагрузки. Регулярно выходите на прогулки, хорошо проветривайте дома и выполняйте простую гимнастику.

Ваши волосы нуждаются в особой заботе

В восстановительный период после болезни ваши волосы нуждаются в особой заботе. Сведите к минимуму количество вредных процедур. Постарайтесь не пользоваться феном и приборами для завивки. Ограничьте применение тяжелых средств для фиксации причесок.

Расчесывайте волосы осторожно и вдумчиво, начиная с концов прядей. Не используйте тугих резинок и заколок. Для длинных волос лучшая прическа – свободно заплетенная коса, зафиксированная безопасной эластичной резинкой.

Регулярно ухаживайте за волосами. Делайте маски и обертывания, используйте бальзам-кондиционер при каждом мытье. Не забывайте делать массаж кожи головы, эта простая процедура поможет восстановить кровообращение.