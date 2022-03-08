Скандалы: «Польское окно» для американских «Джавелин»

Западные спецслужбы наладили поставки вооружений Украине через секретный аэродром

Западные страны продолжают всестороннюю поддержку Украины. Как утверждает пресса, на расположенный у украинской границы секретный аэродром прибывает 17 рейсов с оружием в день. При этом представитель Белого дома Псаки признает наличие проблем с доставкой Киеву истребителей, включая МиГ-29 советского производства, для усиления огневой мощи.

Пентагону удалось ускорить поставки оружия и боеприпасов украинским военным, обеспечив постоянный поток полетов в соседние страны. Как пишет Daily Mail, эти усилия включают в себя отправку до 17 самолетов в день в одну из соседних с Украиной стран на аэродром недалеко от границы.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли посетил неназванный аэродром недалеко от границы, где он смог проинспектировать усилия по вооружению Украины, сообщает CNN.

Генерал Милли, как сообщил Пентагон в кратком отчете о его поездке, посещал Польшу на прошлой неделе, где он встретился со своим польским коллегой, а затем посетил американские войска в Литве.

Поставки украинским войскам включают в себя предоставление 17 000 противотанковых ракет и дополнительных 2000 зенитных ракет.

В понедельник Пентагон снова заявил, что воздушное пространство Украины «оспаривается».

«Соединенные Штаты и другие страны продолжают прилагать усилия для продолжения предоставления материалов для обеспечения безопасности Вооруженных сил Украины, — заявил в понедельник официальный представитель Пентагона адмирал Джон Кирби. – Я не буду говорить о том, каким образом эти материалы доходят до них, но мы знаем, что они доходят до них, и что они могут их использовать».

Пентагон заявил в пятницу, что «подавляющая часть» пакета помощи на сумму 350 миллионов долларов, о котором было объявлено для Украины всего несколько дней назад, была доставлена.

На фоне успеха доставки боеприпасов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что возникли «проблемы» с предложением о том, чтобы Польша передала Украине истребители МиГ-29, а затем США «восполнили» эти потери американскими истребителями.

«Это не так просто, как просто передвигать самолеты», — сказала она в понедельник. Чиновники осознают риск принятия мер, которые могут в конечном итоге стать причиной войны.

В воскресенье вечером Белый дом пытался решить, как лучше всего поддержать Украину, не втягивая силы США и НАТО в прямой конфликт с Россией.

День начался с того, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом дал Польше «зеленый свет» на отправку истребителей на Украину

Высокопоставленный американский чиновник сообщил The New York Times, что в Белом доме задают вопрос: «Скажите мне, как нам не втянуться в конфликт между сверхдержавами».

Поддержка среди американской общественности введения запретной для полетов зоны над Украиной остается высокой — об этом президент Украины Владимир Зеленский снова просил в субботу — три четверти опрошенных агентством Reuters/IPSOS в пятницу поддержали эту идею.

Но неясно, отмечает в этой связи Daily Mail, насколько многие понимали, что запуск американских самолетов в небо над Украиной приведет к тому, что они будут вынуждены сбивать российские самолеты, что, вероятно, спровоцирует Третью мировую войну.

Вместо того чтобы напрямую воевать с Россией, США и их союзники по группе из 30 членов НАТО отправляют оружие на Украину; более 17 000 единиц противотанкового оружия, в том числе ракеты Javelin, были отправлены наземным путем в Украину через границы Польши и Румынии с начала конфликта.

Пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов был одобрен Конгрессом 26 февраля, через два дня после начала конфликта, и 70 процентов этой суммы было доставлено за пять дней. В отличие от этого, пакет вооружений на сумму 60 миллионов долларов для Украины, согласованный в августе, не был завершен до ноября, заявил Пентагон. «Нью-Йорк Таймс» описала скорость доставки оружия как «варповую».

Госсекретарь Блинкен заявил в воскресенье, что Вашингтон ведет переговоры с Польшей, чтобы организовать сделку, которая позволит пилотам ВВС Украины управлять польскими истребителями. У Польши есть флот из 28 боевых самолетов МиГ-29 советского производства, на которых украинские пилоты обучены летать и которые в настоящее время используют.

Польские самолеты, в свою очередь, будут заменены F-16, присланными Соединенными Штатами, хотя новые F-16 предназначались для поставки на Тайвань.

Блинкен, когда его спросили о передаче Польше F-16, сказал программе CBS Face the Nation: «Это получит зеленый свет. На самом деле, мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы удовлетворить их потребности, если на самом деле они решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать?»

Польша сама обеспокоена последствиями отправки самолетов в Украину. Президент Польши Анджей Дуда ранее отверг эту идею, отметив, что поставка самолетов будет рассматриваться как вмешательство в конфликт. В ответ на твит одного из новостных сайтов со ссылкой на The Wall Street Journal о том, что МиГи могут быть отправлены из Польши на Украину, офис польского премьер-министра написал в Твиттере: «К сожалению, вы распространяете дезинформацию. Польша не будет посылать свои истребители на Украину, а также разрешать использовать свои аэропорты. Мы существенно помогаем во многих других областях».

Польский чиновник заявил The Financial Times: «Польша не находится в состоянии войны с Россией, но она не является беспристрастной страной, потому что поддерживает Украину… Однако она считает, что все военные вопросы должны решаться НАТО в целом».

Андрей Яшлавский