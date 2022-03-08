 

Мнение: У нас переучёт

08.03.2022, 13:45, Разное
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Зеленский сообщил, что "охладел" к идее вступления в НАТО. Что, в общем-то, совершенно логично. Если альянс не горит желанием оказывать помощь, то зачем он нужен? Скорее всего, требование Путина о гарантиях невступления Украины в НАТО будет выполнено по желанию самого НАТО. В определенном смысле Грузия тоже получает предметный урок бессмысленности вступления в альянс, который не дает никаких гарантий.

В этом смысле Путин вполне может поблагодарить партнеров, которые сами для себя закрыли вопрос с продвижением. Одно дело – обещать, другое – жениться. Как выясняется, с обещаниями у НАТО гораздо лучше, чем с реализацией.

Впрочем, это как раз нормально. НАТО имело смысл только в период противостояния с Варшавским договором. Когда Варшавский договор прекратил существование, НАТО осталось без цели в жизни. Но, как любая нормальная бюрократическая структура, раз уж она существует, то наличие работы или ее отсутствие значения не имеет. Поэтому НАТО изобрело для себя новую цель – распространение стандартов. Зачем и для чего – а неважно. Важно лишь то, что теперь у этой структуры есть работа, огромное число чиновников получили новые установки, выделен бюджет и все пошло по накатанной.

Нюанс в том, что в "распространение стандартов" тезис защиты интересов не помещается. А потому при первом же серьезном вызове НАТО просто дистанцировалось от него.

Это к вопросу о том, что российская пропаганда очень любит использовать тезис угрозы со стороны НАТО как основание для ответных действий. В реальности НАТО – это давно обычная унылая и серая контора, которая хочет только одного – чтобы ее не трогали и не мешали пилить бюджет. Всё остальное – приходите позже, у нас переучёт.

Источник: Эль Мюрид



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