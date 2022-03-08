Мнение: Сайт по импортозамещению (список аналогов иностранных товаров)

Вот где теперь, спрашивается, искать корм Монж Ренал для моей кошки? Чем моя Тесла провинилась перед итальянскими прихвостнями США? Придётся переходить на российский корм. Мы с Теслой готовы поддержать отечественного производителя, но я не знаю, где искать список именно российских кормов, и где можно найти их честный рейтинг, с плюсами и минусами.

Письма по поводу импортозамещения мне пишут ежедневно. Вот, например, сегодняшнее:

…Санкции коснулись и российских фрилансеров, работающих с иностранными компаниями. Одна из наиболее серьезных проблем — закрыты аккаунты российских граждан в UpWork, они не видны зарубежным компаниям. Наши фрилансеры теперь не получают деньги через эту платформу.

Могли бы вы что-то посоветовать, какие есть варианты получения нашими соотечественниками-фрилансерами денег из-за рубежа в обход санкций? Компании в некоторых странах и хотели бы продолжать пользоваться услугами наших специалистов (например, Южная Корея, Сингапур и другие), но не представляют каким образом можно перечислять деньги.

Или вот:

Национальная платформа “Открытое образование” обеспечит импортозамещение в области онлайн-образования в связи с заморозкой взаимодействия платформ Coursera и edX с российскими вузами.

…в ближайшее время все курсы партнёров Ассоциации «Национальная платформа открытого образования», которые находились ранее на платформах Coursera и edX, будут размещены на платформе openedu.ru.

Уже сейчас на платформе openedu.ru размещены более 840 курсов от ведущих вузов России, и это число будет только расти, не уступая зарубежным аналогам ни по спектру тематик, ни по качеству.

Мы также предлагаем другим вузам, ранее размещавшим онлайн-курсы на зарубежных платформах, стать партнерами Ассоциации «Национальная платформа открытого образования»…

Я полагаю, где-то должен быть уже специальный большой сайт, на котором замену санкционным товарам и услугам ищут централизованно. Заходишь там в раздел «программы», потом «графические редакторы», потом «Адоб Фотошоп». А там написано, что есть, например, бесплатный Гимп, которым можно заменить Фотошоп на 90%. Или даже на 100%, если речь идёт о непрофессионалах.

Это я для примера — возможно, бесплатный Гимп тоже попал под санкции. Движение свободного ПО кишит воинами толерантности, и на это «свободное» ПО сейчас тоже попытаются наклеить бирочку «не для русских».

С одной стороны, про сайт аналогов наверняка думало уже Минэкономразвития. С другой стороны, сделать полноценный сайт аналогов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В мире производятся миллионы только популярных наименований товаров и услуг, при этом по каждому из них нужна развёрнутая статью: чем можно заменить, кто может починить, какие есть альтернативы, кто производит в России, что там по деньгам и так далее, и тому подобное. Труд титанический: что-то сравнимое по масштабам с Википедией.

У нас есть сейчас масса отраслевых каталогов, на которых можно найти информацию по российским станкам или российской стали, например. Но пользоваться ими сложно, так как такие каталоги в массе своей весьма сырые, непричёсанные, а данные на них или устаревшие, или неполные. В том числе потому, что отечественный производитель обычно не дружит с маркетингом и потому шлёт информацию на профильные сайты крайне небрежно и крайне нерегулярно.

Скажите, коллеги, ведётся ли уже в России работа над нормальным сайтом по импортозамещению? Может, такой сайт уже давно есть, просто я про него ещё не знаю? Если так, оставьте, пожалуйста, ссылку в комментариях.