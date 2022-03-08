Мнение: Сайт по импортозамещению (список аналогов иностранных товаров)
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Вот где теперь, спрашивается, искать корм Монж Ренал для моей кошки? Чем моя Тесла провинилась перед итальянскими прихвостнями США? Придётся переходить на российский корм. Мы с Теслой готовы поддержать отечественного производителя, но я не знаю, где искать список именно российских кормов, и где можно найти их честный рейтинг, с плюсами и минусами.
Письма по поводу импортозамещения мне пишут ежедневно. Вот, например, сегодняшнее:
…Санкции коснулись и российских фрилансеров, работающих с иностранными компаниями. Одна из наиболее серьезных проблем — закрыты аккаунты российских граждан в UpWork, они не видны зарубежным компаниям. Наши фрилансеры теперь не получают деньги через эту платформу.
Могли бы вы что-то посоветовать, какие есть варианты получения нашими соотечественниками-фрилансерами денег из-за рубежа в обход санкций? Компании в некоторых странах и хотели бы продолжать пользоваться услугами наших специалистов (например, Южная Корея, Сингапур и другие), но не представляют каким образом можно перечислять деньги.
Или вот:
Национальная платформа “Открытое образование” обеспечит импортозамещение в области онлайн-образования в связи с заморозкой взаимодействия платформ Coursera и edX с российскими вузами.
…в ближайшее время все курсы партнёров Ассоциации «Национальная платформа открытого образования», которые находились ранее на платформах Coursera и edX, будут размещены на платформе openedu.ru.
Уже сейчас на платформе openedu.ru размещены более 840 курсов от ведущих вузов России, и это число будет только расти, не уступая зарубежным аналогам ни по спектру тематик, ни по качеству.
Мы также предлагаем другим вузам, ранее размещавшим онлайн-курсы на зарубежных платформах, стать партнерами Ассоциации «Национальная платформа открытого образования»…
Я полагаю, где-то должен быть уже специальный большой сайт, на котором замену санкционным товарам и услугам ищут централизованно. Заходишь там в раздел «программы», потом «графические редакторы», потом «Адоб Фотошоп». А там написано, что есть, например, бесплатный Гимп, которым можно заменить Фотошоп на 90%. Или даже на 100%, если речь идёт о непрофессионалах.
Это я для примера — возможно, бесплатный Гимп тоже попал под санкции. Движение свободного ПО кишит воинами толерантности, и на это «свободное» ПО сейчас тоже попытаются наклеить бирочку «не для русских».
С одной стороны, про сайт аналогов наверняка думало уже Минэкономразвития. С другой стороны, сделать полноценный сайт аналогов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В мире производятся миллионы только популярных наименований товаров и услуг, при этом по каждому из них нужна развёрнутая статью: чем можно заменить, кто может починить, какие есть альтернативы, кто производит в России, что там по деньгам и так далее, и тому подобное. Труд титанический: что-то сравнимое по масштабам с Википедией.
У нас есть сейчас масса отраслевых каталогов, на которых можно найти информацию по российским станкам или российской стали, например. Но пользоваться ими сложно, так как такие каталоги в массе своей весьма сырые, непричёсанные, а данные на них или устаревшие, или неполные. В том числе потому, что отечественный производитель обычно не дружит с маркетингом и потому шлёт информацию на профильные сайты крайне небрежно и крайне нерегулярно.
Скажите, коллеги, ведётся ли уже в России работа над нормальным сайтом по импортозамещению? Может, такой сайт уже давно есть, просто я про него ещё не знаю? Если так, оставьте, пожалуйста, ссылку в комментариях.
Источник: Место для дискуссий
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