 

“Стокманн” продолжит работать на российском рынке

08.03.2022, 13:10, Разное
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По ее словам, российские представительства брендов-партнеров связывают перерыв в продажах с нарушением логистических цепочек.

“Перестроить которые в момент невозможно, отсутствие горизонта планирования, в связи с ежедневными экономическими изменениями, рост курса валют, а также санкции, наложенные на осуществление платежей”, – объяснила Рябко.

Это решаемые проблемы, а сами закрытия носят временный характер, считает она. Рябко заверила, что ни одна из компаний, представленных в магазинах “Стокманн”, не планирует уходить с российского рынка.

Член совета директоров заявила, что многие компании примут решение до конца мая. Она отметила, что закрытие – это сложная процедура, связанная с увольнением персонала, реализацией остатков и ликвидацией юридических лиц.

“Но, например, французские бренды продолжают свою работу”, – приводит слова Рябко Business FM.

При удачном стечении обстоятельств компании, заявившие о приостановке деятельности в РФ, могут возобновить работу, заявил ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, основатель ресторанов “Мясо&Рыба” Сергей Миронов. По его словам, сейчас компании могут быстро распродать остатки товаров, подождать, а затем продолжить деятельность.



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