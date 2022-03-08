 

Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Брэдли Купер и другие гости ланча в честь номинантов на “Оскар”

08.03.2022, 13:00, Разное
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Вчера, 7 марта, в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе состоялся традиционный ланч в честь номинантов “Оскара”. Мероприятие посетили многие претенденты на эту престижную премию, в том числе претендентки на премию в номинации “Лучшая женская роль” – Пенелопа Крус, Кристен Стюарт и Джессика Честейн (еще две – Оливия Колман и Николь Кидман – отсутствовали). Номинанты в категории “Лучшая мужская роль” были представлены на мероприятии полностью – на ланч пришли Бенедикт Камбербэтч, Хавьер Бардем, Эндрю Гарфилд, Дензел Вашингтон и Уилл Смит. Полный список претендентов на “Оскар” мы публиковали здесь.

Также среди гостей были и режиссеры Кеннет Брана, Гильермо Гель Торо и Стивен Спилберг – кто-то из них в этом году станет лучшим в своем ремесле. Не обошли стороной и музыкантов, создавших для главных картин года запоминающиеся саундтреки: так, на дорожке появились Билли Айлиш со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Кстати, последний позировал фотографам не с сестрой, как это было всегда, а со своей возлюбленной Клаудией Сулевски.

Джессика ЧестейнБилли Айлиш

Гостей мероприятия, как всегда, ждали изысканные угощения и пристальное внимание со стороны журналистов. Сфотографироваться с настоящим “Оскаром” некоторые из номинантов смогут уже 27 марта, когда состоится церемония вручения наград 94-й ежегодной премии Американской Киноакадемии. Как она пройдет в этом году, читайте тут.

Кристен СтюартХавьер Бардем и Пенелопа КрусЭндрю ГарфилдБенедикт КамбербэтчБрэдли КуперГильермо Дель Торо со спутницейМэгги ДжилленхолСтивен СпилбергУилл Смит и Онжаню Эллис



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