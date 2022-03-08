Кристен Стюарт впервые вышла в свет с невестой после объявления о помолвке

Вчера в Лос-Анджелесе прошло сразу два светских раута, приуроченных к предстоящей церемонии награждения премии “Оскар”. Днем в одном из фешенебельных отелей города состоялся ланч номинантов, а вечером – званый ужин журнала The Hollywood Reporter с номинантами и другими звездами Голливуда. Одной из центральных персон на обоих мероприятиях была Кристен Стюарт – напомним, за роль принцессы Дианы в байопике режиссера Пабло Ларраина “Спенсер: Тайна принцессы Дианы” (Spencer) 31-летняя актриса номинирована в категории “Лучшая женская роль”.

На оба приема Кристен неожиданно для многих пришла со своей возлюбленной (а с недавних пор – невестой) – американским сценаристом Дилан Мейер. Правда, девушка отказалась фотографироваться с любимой у пресс-вола, но репортеры запечатлели их оба раза уже в банкетном зале. Напомним, что Стюарт подтвердила факт помолвки в начале ноября, хотя само радостное событие произошло еще летом.

На оба мероприятия влюбленные пришли в парных в плане цветовой гаммы костюмах: днем Стюарт была в черном коротком жакете на голое тело, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и черных шелковых брюках прямого кроя, а вечером вышла в свет в “свадебном” белом комплекте Maticevski из топа-бандо и юбки-карандаш. На дорожке она была на шпильках, но позже переобулась в любимые кеды. А Дилан была, соответственно, в черном платье-мини с белым воротником и позже в красных джинсах с белым вязаным топом.

Дилан Мейер и Кристен Стюарт Кристен Стюарт

Напомним, что после расставания с коллегой по франшизе “Сумерки” Робертом Паттинсоном в 2012 году, Кристен больше ни разу не была замечена с парнями. Почти сразу после разрыва актриса начала встречаться с личной ассистенткой Алисией Каргайл, но долгое время скрывала свои гомосексуальные отношения. Каминг-аут актриса совершила в 2016-м, и потом уже свободно говорила о том, что предпочитает женщин. Семья ее полностью поддерживает, хотя давление общества было ощутимым:

Мне не стыдно было стать открытой лесбиянкой. Просто я не люблю публичность в этом вопросе. Это было похоже на воровство. Это был период моей скрытности, − рассказала звезда в одном интервью. – Я была ребенком и чувствовала себя оскорбленной. Сейчас я наслаждаюсь этим, – заявила актриса.

Роман с Алисией Каргайл продлился два года. По сообщениям западных СМИ, Кристен даже сделала официальное предложение руки и сердца своей возлюбленной, но до свадьбы дело так и не дошло. В то время Кристен была в активном поиске – она недолго встречалась с бывшей возлюбленной Кары Делевинь Энни Кларк, а потом появились слухи, что у актрисы роман с лидером группы PVRIS Линдси Ганнулфсен. Сплетни не подтвердились, а Кристен появилась на публике с французской певицей Соко – Стефани Соколински. Самые долгие отношения в тот период у Кристен были с моделью Стеллой Максвелл. Девушки то сходились, то расходились, после чего Стюарт закрутила короткий роман со стилистом Сарой Динкин.

Со своей давней подругой Дилан Мейер, с которой она знакома с начала 2010-х годов, Кристен сошлась чуть больше двух лет назад. Впервые Стюарт застали в компании сценаристки в августе 2019-го. Их отношения после вечеринки у общих друзей развивались стремительно, и уже через две недели актриса призналась ей в чувствах:

Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-либо, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, — это то, что вы кого-то любите.