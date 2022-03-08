Сосредоточенность на калориях и отсутствие силовых тренировок: 4 фитнес-ошибки мешают сжечь жир на животе

Многие люди занимаются фитнесом, чтобы избавиться от жира на животе. Но обрести стройную талию порой бывает очень трудно. Иногда даже длительные и интенсивные тренировки не приводят к желаемому результату. Почему так происходит? В статье мы разберем популярные ошибки, которые мешают сжечь жир на животе.

Вы делаете только приседания и скручивания

Если вы хотите сжечь жир на животе, то не ограничивайтесь приседаниями и скручиваниями. Одни только эти упражнения не помогут вам достичь результата.

Во время выполнения приседаний и скручиваний вы можете ощущать работу мышц брюшного пресса. Но это не приводит к быстрому избавлению от жира на животе. В самих этих упражнениях нет ничего плохого, но их недостаточно, чтобы добиться нужного эффекта.

Подтянутость живота зависит не только от накачанности брюшного пресса, но и от упругости мышц спины. Поэтому основное внимание следует уделять тренировкам, развивающим мускулатуру в области позвоночника. Сила мышц спины очень важна. Она поможет вам выполнять более сложные упражнения для пресса.

Вы забываете о силовых тренировках

Многие люди верят, что занятия бегом и кардио помогут им избавиться от жира на животе. Это распространенная ошибка. Кардиотренировки необходимы для здоровья сердца, повышения выносливости и сжигания калорий. Но они не так эффективно избавляют от жира на животе, как силовые упражнения.

Силовые тренировки направлены на наращивание и поддержание мышечной массы. Они помогают ускорить обмен веществ в организме. Такие упражнения заставляют вас потреблять больше кислорода и интенсивнее сжигать калории. Кардиотренировки не дают такого эффекта.

Если вы хотите сжечь жир на животе, то занимайтесь силовыми тренировками не менее 2 – 3 раз в неделю. Сосредоточьтесь на упражнениях, развивающих не одну, а несколько групп мышц.

Вы используете легкий вес и частые повторения

Некоторые люди, занимаясь силовыми тренировками, ограничиваются легким весом, но повторяют упражнение большое количество раз. Они верят в миф, что это помогает быстрее сжигать жир.

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Во время выполнения таких упражнений человек может почувствовать напряжение мышц живота. Но это не означает, что жировые отложения уменьшаются. Чтобы они исчезли, необходимо поднимать достаточно большой вес. Он заставит вашу мускулатуру работать интенсивнее и сжигать калории.

Если вы постоянно поднимаете один и тот вес и используете одинаковое количество повторений упражнения, то ваш организм быстро адаптируется к такой нагрузке. Ваш прогресс приостанавливается, а сжигание жира замедляется.

Поднимайте такой вес, чтобы ваши мышцы чувствовали его сопротивление. Но не переусердствуйте с тяжелыми снарядами, иначе вы можете навредить здоровью. Вес должен быть ощутимым, но посильным. Наращивать его нужно постепенно.

Вы сосредоточены на калориях

Нередко люди слишком увлекаются подсчетом калорий, которое им удалось сжечь во время тренировки. Однако сосредотачиваться на этом не стоит. Определить точное количество потраченных калорий очень сложно, оно зависит от многих факторов. В таких подсчетах всегда будет большая погрешность.

Сосредоточенность на этом вопросе мешает некоторым людям избавляться от жира на животе. Они начинают нарушать диету и употреблять запрещенные продукты, надеясь избавиться от полученных калорий во время тренировки.

Не стоит переоценивать свою активность. Даже самые интенсивные тренировки не помогут вам получить тонкую талию, если вы не соблюдаете низкокалорийную диету. Ведь калории, полученные при употреблении мучной и сладкой пищи, очень быстро усваиваются и откладываются в виде жира на животе. Вы просто не успеете их сжечь.

Заключение

Жир на животе считается наиболее трудным и упрямым. Но при правильном подходе к фитнесу и диете избавиться от него вполне реально.