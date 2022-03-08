Мнение: А ведь могли бы пить Клинское…

Тут объявился Янукович с посланием к Зеленскому со словами: «Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей»

Нюанс в том, что Зеленский как раз не ведет себя героически. Он делает то, что должен делать любой руководитель страны. Он не бежит в соседнюю страну, не прячется в бункере от соратников. Он просто исполняет свой долг. Что, в общем-то, может вызывать у любого нормального человека только уважение вне зависимости от идеологического отношения к самому Зеленскому. Это не героизм, а такая работа. Ее или выполняют, или нет.

В этом смысле Янукович, конечно, не по адресу. Да и не ему на самом деле писать отеческие пожелания. Он свою работу провалил. Каким опытом он может поделиться?

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